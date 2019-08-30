Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Çalışma Programı kapsamında çalışmaların yürütüldüğü yerde incelemelerde bulundu.30 Ağustos 2019 Cuma 17:46
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Çalışma Programı kapsamında çalışmaların yürütüldüğü yerde incelemelerde bulundu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Çalışma Programı kapsamında Tosya Kaymakamlığı tarafından Çakırlar köyünde yapımına başlanılan 4 kilometrelik beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı. Yıllardır hayalini kurdukları yola kavuşmanın sevincini kurban keserek kutlayan vatandaşlar, yollarının yapımında büyük emekleri bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e teşekkür etti.
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