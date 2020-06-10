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Aktüel

Kaymakam Özkan, Tunceli Valisi olarak atandı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tunceli Valisi olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:08:13 -
Kaymakam Özkan, Tunceli Valisi olarak atandı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tunceli Valisi olarak atandı.


Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2016 yılından bu yana kaymakam olarak görev yapan Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde Tunceli Valisi olarak atandı. Yaklaşık 4 yıldır ilçede görev yapan Kaymakam Özkan, ilçede birçok başarılı işe imza atmıştı. İlçe halkı tarafından da oldukça sevilen bir kaymakam olan Özkan’ın vali olarak atanması ise ilçede sevinçle karşılandı. Atama kararını haber alan ilçe sakinleri, gerek mesajla ve gerekse sosyal medya hesaplarından Kaymakam Özkan için tebrik mesajları yayınladı.

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