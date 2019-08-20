Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

Sarıkamış Kayak Merkezinde yapımı devam eden ve 2019-2020 kış sezonunda kayak severlerin hizmetine sunulacak olan Türkiye’nin ilk ve tek yeni kapalı telesiyej sisteminin montaj ve inşaat çalışmalarını inceleyen Kaymakam Koşal, yetkililerden bilgi aldı.

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