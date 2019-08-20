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Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:27
Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.


Sarıkamış Kayak Merkezinde yapımı devam eden ve 2019-2020 kış sezonunda kayak severlerin hizmetine sunulacak olan Türkiye’nin ilk ve tek yeni kapalı telesiyej sisteminin montaj ve inşaat çalışmalarını inceleyen Kaymakam Koşal, yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:27
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