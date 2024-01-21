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Gündem Kaymakam imamı mikrofonla dövdü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü! Skandal olay: İddialarla ilgili sessizliğini bozdu!
Gündem

Kaymakam imamı mikrofonla dövdü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü! Skandal olay: İddialarla ilgili sessizliğini bozdu!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 10:54:00 - 2024-01-21 11:19:30
Kaymakam imamı mikrofonla dövdü iddiası! Gündeme bomba gibi düştü! Skandal olay: İddialarla ilgili sessizliğini bozdu!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Cuma hutbesinde imam şehitleri anmayınca tartışma çıktı. İmamı uyaran kaymakam olunca olay büyüdü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Cuma hutbesinde imam şehitleri anmayınca tartışma çıktı. İmamı uyaran kaymakam olunca olay büyüdü. Kulp İlçesi Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddia edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaparak, kaymakamın imamı uyardığını ve konunun incelendiğini söyledi. Kaymakam Akeller de imamın hutbede şehitlerle ilgili rahmet duası kısmını okumaması üzerine uyardığını, imamın "Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım" demesi üzerine sinirlendiğini söyleyerek "İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Kaymakamın, hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumadığı için imamı uyardığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, açıklamasında kaymakamın hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumayan imamı uyararak tam okunmasını sağladığını belirtti.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller, Cuma Hutbesi'nde şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metni tam okumasını sağlamıştır."

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Yerlikaya, iddiaların bakanlık tarafından incelendiğini söyledi ve "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaymakam Akeller de İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek "Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim." dedi.

İmamın "Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım" demesi üzerine sinirlendiğini belirten Akeller, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim"

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Yorumlar

Ahmet

İnanın bana bunların müslümanım diyeni bile h.in

ersan

o imam derhal görevden alinsin
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