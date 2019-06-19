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Kaymakam Hasan Çiçek: Spor çocukların ve gençlerin gelişiminde çok önemli

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapacak olan Basketbol Antrenörü Zafer Yılmaz, Hentbol Antrenörü Gül Arat ve Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Bilgili Emet ilçesindeki görevlerine başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
Kaymakam Hasan Çiçek: Spor çocukların ve gençlerin gelişiminde çok önemli

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapacak olan Basketbol Antrenörü Zafer Yılmaz, Hentbol Antrenörü Gül Arat ve Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Bilgili Emet ilçesindeki görevlerine başladı.


Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’i makamında ziyaret eden antrenörler, Emet’te sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak, geliştirmek ve başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.


Kaymakam Hasan Çiçek, ziyarette yapmış olduğu konuşmada, ’’İlçemize hoş geldiniz. Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlikte çok güzel sportif faaliyet ve başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. İlçemizde göreve başladığım ilk günden itibaren spor, müzik, kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Sizlerin de göreve başlamasıyla birlikte, bu faaliyetlerimiz daha da çeşitlenecek ve büyük hız kazanacaktır. Sizlere kolaylık ve başarılar diliyorum.


Ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün açmış olduğu yaz okullarına velilerin ilgisini beklediğimi belirtmek isterim. Hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerine büyük katkı sağlayacağına inandığım yaz okulu kurslarının başarılı geçmesi için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız’’ dedi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, malzeme temini noktasında desteklerinden dolayı Kaymakam Çiçek’e teşekkür ederek, gerekli duyuru ve saha çalışmaları ile tüm çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
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