0553 313 94 23

Kaymakam Halim’den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
Kaymakam Halim’den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı. Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında, Kuşu Beldesi, Yaykın ve Kayaışık köylerindeki 6 aileye yapılan ziyarete, Kaymakam Halim ile birlikte Jandarma Astsubay Başçavuş Özcan Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz katıldı.


Kaymakam Halim, Simav’daki tüm şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Halim “ Yüce Milletimizin bölünmez bütünlüğü için, canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siz, siz olun bu gıdaları açken tüketmeyin!
    1. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    2. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    3. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    4. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    5. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    6. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    7. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    8. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    9. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    10. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    11. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    12. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    13. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    14. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    15. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    16. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    17. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    18. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    19. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    20. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu