Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan iş yerlerini 11 Mayısta açacak olan berber ve kuaförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amiri Burak Zafer Dündar, ilçede faaliyette bulunan berber, kuaförler ve güzellik salonu işletmecileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin, korona virüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayısta faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığını anımsatan Kaymakam Nazlı Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge hakkında bilgilendirme yapmak ve korona virüs ile mücadele sürecinde uyulması gereken tedbirleri istişare etmek amacıyla toplandıklarını söyledi. Kaymakam Nazlı Demir, “Hep birlikte zorlu bir süreç atlatıyoruz. Bu zorlu süreç en fazla yevmiye ile çalışan meslek gruplarımızı olumsuz etkiledi. Biz kaymakamlık olarak ilçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ve zor durumda kaldığını beyan eden tüm esnafımıza daha önce gerekli yardımlarda bulunduk. Şimdi de kuaför ve berberlerimize gereken desteği vererek yanlarında olacağız. Salgın riskinin ortadan kalkması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız. Esnafımız da bu konuda sağ olsunlar çok duyarlı davranıyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.