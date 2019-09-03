0553 313 94 23

Kaymakam Coşkun nohut hasadına katıldı

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

03 Eylül 2019 Salı 08:51
Kaymakam Coşkun nohut hasadına katıldı

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.


Bayburt’un Demirözü ilçesinde nohut hasadı başladı. İlçe merkezine bağlı Yelpınar köyü’nde nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Coşkun, ziyareti sırasında eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç’tan hasat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Hasadın bereketli olmasında temennisinde bulunan Kaymakam Ömer Coşkun, “Çiftçimize her zaman gereken desteği verdik. Bugünde hasat zamanında yanlarındayız. İnşallah çiftçimiz hasattan beklediği ürünü alır. Bol bereketli bir hasat olmasını diliyorum” dedi.


Hasadın yapıldığı tarlada çiftçilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, daha sonra hasat yerinden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
    1. Hafif ticari aracın çarptığı..
    2. Yevhen Seleznyov kimdir? Yevhen..
    3. (Özel) Fatih’te 18 yaşındaki gence..
    4. Yurtta hava durumu
    5. Afganistan'da 16 ölü, 119 yaralı
    6. Birlikte yaşadığı erkek tarafından..
    7. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    8. Balıkesir'de ev sahibiyle karşılaşan..
    9. Van’da 2 kadın terörist ikna edilerek..
    10. Yusufeli Barajı inşaatının etkileyici..
    11. Borçka Barajı turizme kazandırılıyor
    12. Kamyonet çocuğu ezdi
    13. Kaymakam Coşkun nohut hasadına katıldı
    14. İkna edilen kadın teröristler teslim..
    15. Mali'de can pazarı! 15 ölü
    16. İşareti Erdoğan vermişti! AK Parti..
    17. Suriyeli yetim Muhammed, kaybettiği..
    18. Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    19. ’Altın Güvercin’ 6 yıl aradan sonra..
    20. Recep Bozdağ kimdir? Yeni Asya..
    21. Afganistan'daki bombalı saldırı
    22. Kara yollarında durum
    23. Adana’da FETÖ operasyonu
    24. Bodrum’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
    25. Kazım Güleçyüz Yeni Asya Genel Yayın..
    26. Kuşadalı ünlü caz müzisyeni Muvaffak..
    27. KYK burs başvuruları ne zaman..
    28. ABD'de ölü sayısı yükseldi
    29. Başkentte tır devrildi: 1 yaralı
    30. Başkent’te yolcu otobüsü, devrilen..
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözüne Davutoğlu cephesinden cevap
    Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözüne Davutoğlu cephesinden cevap
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti