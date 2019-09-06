Kaymakam Çiçek: Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu yaşamasını temin etmek

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı köy ve mahalle ziyaretleriyle halkla içiçe olması ve sorunları yerinde inceleyip çözmesiyle büyük takdir topluyor.

Emet ilçesi Kuşluk Kayası Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Kaymakm Çiçek, onlarla ayrı ayrı yakından ilgilenerek, sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ziyarette yaptığı açıklamada, “Öncelikle bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Manzarası, havası güzel bir alanda yaşıyorsunuz. Yaşamış olduğunuz alan, tarım ve hayvancılığa da elverişli. Bütün bunlar büyük bir nimet. Bu imkanları değerlendirip, üretime katkıda bulunmanız beni ayrıca mutlu etmiştir. Yerinde incelemeler yaparak, sorun ve eksikliklerinizi tespit ediyoruz. Sizlerin burada daha rahat, sağlıklı ve huzurlu yaşaması için Kaymakamlık olarak bize düşen ne varsa, elimizden geleni yapacağız“ ifadelerini kullandı.