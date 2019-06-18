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Kaymakam Bilici, yol ve köprü yapım çalışmalarını inceledi

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, yol ve köprü yapıl çalışmalarını inceledi.

18 Haziran 2019 Salı 13:15
Kaymakam Bilici, yol ve köprü yapım çalışmalarını inceledi

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, yol ve köprü yapıl çalışmalarını inceledi.


Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yunus Yıldız ile birlikte Pisyar Köprüsü’ne giderek bölünmüş duble yol ve köprü yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma ve teknik personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Diyarbakır-Batman-Bitlis karayolunun, hem bölge hem de uluslararası karayolu olması nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Bilici, 2 buçuk kilometrelik bölünmüş duble yol ile Pisyar Köprüsü’nün en kısa zamanda tamamlanarak ulaşıma açılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:15
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