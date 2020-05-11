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Aktüel

Kaymakam Baytok’dan korona virüs denetimi

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, pazar yerinde korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında denetimde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:56:03 -
Kaymakam Baytok’dan korona virüs denetimi

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, pazar yerinde korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında denetimde bulundu.


Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında pazar yerinde denetimler artırıldı. Kaymakam Muhammed Sait Baytok, alınan önlemleri yerinde denetleyerek pazar yerini gezdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Kaymakam Baytok, “Semt pazarlarımız için İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgelerle önlemlerimizi artırıyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

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