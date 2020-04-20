  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Ataman korona virüs tedbirlerini inceledi

Çorum’un Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, ilçede Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

2020-04-20 17:18:20 -
Kaymakam Ataman korona virüs tedbirlerini inceledi

Çorum’un Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, ilçede Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri inceledi.


İlçedeki kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Ataman, yolda karşılaştığı vatandaşlara da salgın kapsamında alınan tedbirlere dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu.


Sungurlu’nun Çorum’un en önemli geçiş güzergahlarından birisi olduğunu hatırlatan Yunus Ataman, bu nedenle ilçe giriş-çıkışlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.


İlçe merkezinde bankalar, market girişleri, açık olan işyerleri ve pazar yerlerinin ekipler tarafından denetlenirken tüm tedbirlerin hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Kaymakam Ataman, “Bu gün ilçe merkezinde mahallelerimizi dolaşarak tedbirlere ne derece riayet edildiğini görmeye çalıştık. Gördüğümüz olumsuzlukları ilgili birimlerimizi sevk ederek hızla bertaraf etmeye çalışıyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizden istirhamımız, tedbirlere istisnasız riayet etmeleri, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, zorunlu çıkışlarda da mutlaka gerekli önlemleri almaları. Bunu yaptığımız taktir de bu süreç kısa sürede neticelenecektir. Kendimizin, ailemizin, toplumumuzun selameti için “evde kal Sungurlu” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı