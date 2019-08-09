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Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş’ta devlet yatırımları aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köy yolları ve köylerde ihtiyaç duyulan hizmet binası yapımlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:38
Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş’ta devlet yatırımları aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köy yolları ve köylerde ihtiyaç duyulan hizmet binası yapımlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ’’İlçemize bağlı Aydınlar Köyü’nde yapımı devam etmekte olan Köy Odası ve Muhtarlık Hizmet Binası’nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca 2019 yılı KÖYDES yatırımları kapsamında bugün itibariyle yapımına başlanan Alıncık-Işıklar grup köy yolu sıcak asfalt kaplama çalışmaları hakkındaİl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ile beraber yetkililerden bilgiler aldık. Grup yolunun bitmesiyle ilçe ekonomisinde var olacak canlılık büyük kazanımdır. Devletimiz her alanda olduğu gibi, köy yolları ve köylerimizin ihtiyaçlarında da durmaksızın yatırımlarına devam ediyor’’ diye konuştu. (YD-EFE)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:38
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