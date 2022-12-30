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Gündem Kaymakam apar topar olay yerinde! ATM'den para çekenler şaşkına döndü
Gündem

Kaymakam apar topar olay yerinde! ATM'den para çekenler şaşkına döndü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım istedi. Olay yerine giden Kaymakam Kenan Aktaş, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 16:22:00 - 2022-12-30 19:47:39

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü.

Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı.

Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.

Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.

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Yorumlar

Vatandaş

Bankalardan herşey beklenir

Vatandaş

Kaymakamdan yardım istiyor. Vay be
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