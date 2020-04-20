  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Aksoy denetimlerde bulundu

Sinop’un Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ilçede denetimlerde bulundu.

2020-04-20 17:33:49 -
Kaymakam Aksoy denetimlerde bulundu

Sinop’un Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ilçede denetimlerde bulundu.


Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, korona virüs salgını nedeniyle ilçede bazı denetimlerde bulundu. İlçe pazar yerinde denetim gerçekleştiren Kaymakam Aksoy, vatandaşlara sosyal mesafenin öneminden bahsetti. Daha sonra karantina yurdu olarak kullanılan Kredi Yurtlar Kurumu Yurduna giden Aksoy burada incelemelerde bulunarak Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Sezen Göktaş’tan bilgi aldı.


İncelemelerde Kaymakam Fatih Aksoy’a, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve Jandarma Komutanı Murat Keskin eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı