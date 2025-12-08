Kayıtsız telefonlarda geri sayım: 2026’da kapanan cihazlar yeniden açılacak

Yurt dışından alınan telefonları kayıt ettirmeden Türkiye’de kullanmak için tanınan süre yıl sonuna yaklaşırken, 2026 itibarıyla kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’dan sonra yurt dışından alınan telefonlar kapandıysa yeniden kullanılabilir hâle gelecek.

KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ 8 AYA ÇIKIYOR

Türkiye’de satılan telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi cihazlarını yurt dışından temin ediyor. Bu cihazlar, bir takvim yılı içinde 4 ay kayıt dışı kullanılabiliyor. Ancak telefonda çift SIM kart yuvası veya bir SIM + e-SIM bulunuyorsa kullanım süresi 8 aya çıkıyor.

Bu kapsamda:

İlk 4 ay fiziki SIM kart ile,

Sonraki 4 ay ise e-SIM ya da diğer SIM kart yuvası üzerinden iletişim sağlanarak cihaz kullanılmaya devam ediliyor.

YURT DIŞI CİHAZLAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Yurt dışındaki fiyatların daha düşük olması, çeşitli vergi kalemlerinin bulunmaması ve Tax Free uygulamasıyla KDV iadesi alınabilmesi, kayıtsız telefonları cazip hâle getiriyor.

SMS TARİHİ KRİTİK

Yurt dışından alınan telefon, Türkiye’deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takıldığında kullanım süresi başlıyor. Ancak sürenin resmen başlaması için telefona gelen IMEI kayıt uyarı SMS’i esas alınıyor.

SMS’in geldiği tarihten itibaren 4 ay boyunca mevcut IMEI üzerinden kullanım mümkün oluyor.

4 ay dolduğunda cihaz iletişime kapanıyor.

Ardından e-SIM veya ikinci SIM kart yuvasına geçilerek ikinci 4 aylık kullanım devreye giriyor.

Bu ikinci sürede de yine SMS tarihine göre süre hesaplanıyor.

Bir telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda:

İlk 4 aylık süre 31 Ağustos 2025’te bitiyor.

1 Eylül–31 Aralık döneminde ikinci 4 ay tamamlanıyor.

Takvim yılı bittiği için, 1 Ocak–31 Ağustos arasında yeni yılın takvim dilimi başladığından cihaz kullanılmaya devam ediliyor.

Bu sayede toplam 16 ay kesintisiz kullanım mümkün hâle geliyor.

ANDROİD VE İOS CİHAZLARDA IMEI DURUMU

Android cihazlarda yasa dışı yollarla IMEI değiştirilebiliyor. Ucuz, ikinci el veya hurda bir cihazın IMEI’si, yurt dışından getirilen yeni telefona işlenerek kapanma riski olmadan kullanım sağlanıyor. Bu işlem için telefoncuların 1.000–2.000 TL talep ettiği belirtiliyor.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarda IMEI atma işlemi yapılamıyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının bu tür yöntemlere başvurması mümkün değil.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kullanıcı, yurt dışından aldığı telefonu kayıt ettirmeden maksimum süre kullanmaya çalışıyor.