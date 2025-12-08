  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Daha erken gidememesinin sebebi Suriyelilermiş! Vicdansız Tanju'dan Umre yolunda bile faşistlik

İSKİ'nin atık suyu denize boşalttığı görüntüler ortaya çıktı

Hollanda’da gökyüzünde alarm! F-35'ler apar topar havalandı

Van’da korkutan deprem!

Vali Gül’den Filistin için net mesaj! Safımız belli olsun çağrısı

Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu

Her yağmurda aynı manzara! Ekrem’in icraatları İstanbulluyu çileden çıkardı

Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!
Teknoloji Kayıtsız telefonlarda geri sayım: 2026’da kapanan cihazlar yeniden açılacak
Teknoloji

Kayıtsız telefonlarda geri sayım: 2026’da kapanan cihazlar yeniden açılacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayıtsız telefonlarda geri sayım: 2026’da kapanan cihazlar yeniden açılacak

Yurt dışından alınan telefonlarda kayıtsız kullanım süresi sona yaklaşırken, çift SIM ve e-SIM destekli cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren kapanan telefonlar yeniden açılabilecek ve IMEI kayıt ücreti 57 bin liranın üzerine çıkacak.

Yurt dışından alınan telefonları kayıt ettirmeden Türkiye’de kullanmak için tanınan süre yıl sonuna yaklaşırken, 2026 itibarıyla kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’dan sonra yurt dışından alınan telefonlar kapandıysa yeniden kullanılabilir hâle gelecek.

KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ 8 AYA ÇIKIYOR

Türkiye’de satılan telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi cihazlarını yurt dışından temin ediyor. Bu cihazlar, bir takvim yılı içinde 4 ay kayıt dışı kullanılabiliyor. Ancak telefonda çift SIM kart yuvası veya bir SIM + e-SIM bulunuyorsa kullanım süresi 8 aya çıkıyor.

Bu kapsamda:

İlk 4 ay fiziki SIM kart ile,

Sonraki 4 ay ise e-SIM ya da diğer SIM kart yuvası üzerinden iletişim sağlanarak cihaz kullanılmaya devam ediliyor.

YURT DIŞI CİHAZLAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Yurt dışındaki fiyatların daha düşük olması, çeşitli vergi kalemlerinin bulunmaması ve Tax Free uygulamasıyla KDV iadesi alınabilmesi, kayıtsız telefonları cazip hâle getiriyor.

SMS TARİHİ KRİTİK

Yurt dışından alınan telefon, Türkiye’deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takıldığında kullanım süresi başlıyor. Ancak sürenin resmen başlaması için telefona gelen IMEI kayıt uyarı SMS’i esas alınıyor.

SMS’in geldiği tarihten itibaren 4 ay boyunca mevcut IMEI üzerinden kullanım mümkün oluyor.

4 ay dolduğunda cihaz iletişime kapanıyor.

Ardından e-SIM veya ikinci SIM kart yuvasına geçilerek ikinci 4 aylık kullanım devreye giriyor.

Bu ikinci sürede de yine SMS tarihine göre süre hesaplanıyor.

Bir telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda:

İlk 4 aylık süre 31 Ağustos 2025’te bitiyor.

1 Eylül–31 Aralık döneminde ikinci 4 ay tamamlanıyor.

Takvim yılı bittiği için, 1 Ocak–31 Ağustos arasında yeni yılın takvim dilimi başladığından cihaz kullanılmaya devam ediliyor.

Bu sayede toplam 16 ay kesintisiz kullanım mümkün hâle geliyor.

ANDROİD VE İOS CİHAZLARDA IMEI DURUMU

Android cihazlarda yasa dışı yollarla IMEI değiştirilebiliyor. Ucuz, ikinci el veya hurda bir cihazın IMEI’si, yurt dışından getirilen yeni telefona işlenerek kapanma riski olmadan kullanım sağlanıyor. Bu işlem için telefoncuların 1.000–2.000 TL talep ettiği belirtiliyor.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarda IMEI atma işlemi yapılamıyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının bu tür yöntemlere başvurması mümkün değil.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kullanıcı, yurt dışından aldığı telefonu kayıt ettirmeden maksimum süre kullanmaya çalışıyor.

Apple freni çekti: Gizlilik mi güvenlik mi? Devlet yazılımı dünyayı ikiye böldü
Apple freni çekti: Gizlilik mi güvenlik mi? Devlet yazılımı dünyayı ikiye böldü

Teknoloji

Apple freni çekti: Gizlilik mi güvenlik mi? Devlet yazılımı dünyayı ikiye böldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23