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Ekonomi Kayıt dışı ekonomide yeni dönem! 'Yapay zeka' bakın ne yapacak
Ekonomi

Kayıt dışı ekonomide yeni dönem! 'Yapay zeka' bakın ne yapacak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:12:00 -
Kayıt dışı ekonomide yeni dönem! 'Yapay zeka' bakın ne yapacak

Ekonomideki kayıt dışılığı ve sahte belge kullanımını engellemek, vergi kayıp ve kaçaklarını minimize etmek amacıyla yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak yeni uygulamalar devreye alınacak. Bu yenilikler, vergi denetimlerinde etkinliği artırmayı ve kayıt dışı faaliyetlerin daha hızlı tespit edilmesini hedefliyor.

AA muhabirinin 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) üzerinden yaptığı derlemeye göre, kayıt dışılıkla mücadelede ve denetim faaliyetlerinde teknolojik imkanlar kullanılarak etkinlik artırılacak.

Bu çerçevede, kurumsallaşmayı, verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar devam ederken, ekonominin daha sağlıklı, istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümesi hedefleniyor. Kayıt dışılıkla mücadelede tüm tarafların etkin katılımı sağlanacak ve denetim faaliyetleri, tahsilat süreçleriyle birlikte öncelikli konular arasında yer alacak.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede, prim tabanını genişletmek amacıyla veri analizi temelli risk odaklı denetimler artırılacak.

İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ KULLANILACAK

Vergi kayıp ve kaçağını önlemek, vergide adalet sağlamak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek için ileri analiz teknikleri ve araçları devreye alınacak. İlgili sektörlerdeki potansiyel riskler tespit edilerek, kurumsal koordinasyonla önleyici tedbirler alınacak. Ayrıca, makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesi ve vergi açığının hesaplanmasıyla ilgili analizler yapılacak.

RADAR SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemeye yönelik olarak geliştirilen Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ile daha etkili hale getirilecek. Yapay zeka kullanılarak vergi kaçakçılığı ve sahte belge kullanımının önlenmesi sağlanacak.

Vergi denetimlerinin artırılmasıyla, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilecek ve dijital takip sistemleriyle vergisel risk unsurları izlenmeye devam edilecek.

KİT YÖNETİŞİM REFORMU

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) faaliyetlerinin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda sürdürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, KİT'lerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak için yönetişim reformları hayata geçirilecek ve KİT'lerin kamu maliyesiyle uyumlu bir şekilde çalışması sağlanacak.

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