“Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede güçlü bir denetim mekanizmasına bağlı”

VMD İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, “Vergi bilincinin gelişmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması güçlü bir vergi denetim mekanizması gibi belli başlı bazı parametrelere bağlıdır” dedi. Yüksel açıklamasında "2011-2017 yılları arasında 350 bin civarı mükellef incelenmiş olup Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmıştır" ifadesini de kullandı.







Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yüksel mesajında, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası’nı kutladık. Bu vesileyle belirtmek isterim ki kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli yeri olan verginin, tabana yayılarak düzenli ve adaletli bir şekilde herkesten ödeme gücüne göre alınması gerekmektedir” dedi.







Toplumda vergi bilincinin artmasının önemli olduğunu belirten Yüksel, “Vergi bilincinin artırılması ile birlikte kayıt dışı ekonominin de azalacağı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak vergi bilincinin gelişmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması ülkelerin eğitim seviyesine, gelişmişlik düzeyine, vergi gelirlerinin harcanmasında şeffaflığın artırılmasına ve güçlü bir vergi denetim mekanizması gibi belli başlı bazı parametrelere bağlıdır. Bu parametrelerden en önemlisi olan Vergi Denetim Kurulu (VDK) Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi emekleri ile 2011 yılında kurulmuştur” diye konuştu.







“Dernek olarak vergi bilinci oluşturacak çalışmalar yapıyoruz”

Vergi Müfettişleri Derneği olarak vergi bilincinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla konferanslar ve toplantılar ile mükellef ve meslek mensuplarını bilgilendirdiklerini ifade eden Yüksel, geçtiğimiz hafta boyunca süren Vergi Haftası’nı da kutladıklarını söyledi.







Yüksel şöyle konuştu: “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Vergi Haftası’nı kutladık. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli yeri olan verginin, tabana yayılarak düzenli ve adaletli bir şekilde herkesten ödeme gücüne göre alınması gerekmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi için de toplumda vergi bilincinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca vergi bilincinin artırılması ile birlikte kayıt dışı ekonominin de azalacağı yadsınamaz bir gerçektir.”







“350 bin mükellef incelendi”

Son yedi yılda incelenen mükellef sayısının Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu kaydeden Yüksel şu bilgileri verdi:







“Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yer alan vergi müfettişleri tarafından 2011 yılında 16 bin 267, 2012 yılında 46 bin 825, 2013 yılında 71 bin 352, 2014 yılında 55 bin 284, 2015 yılında 58 bin 676, 2016 yılında 49 bin 817 bin, 2017 yılında 44 bin 812 bin toplamda ise 2011-2017 yılları arasında 350 bin civarı mükellef incelenmiş olup Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmıştır.”