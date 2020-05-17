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Kayısının inanılmaz faydaları...

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Sağlık

Kayısının inanılmaz faydaları...

Doğada en güçlü lif kaynağı olarak bilinen kayısı, insan sağlığına pek çok fayda sağlamaktadır. Peki yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan kayısının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-17 05:02:00 -
Kayısının inanılmaz faydaları...

Kayısı, doğada en güçlü lif kaynağı olarak bilinmektedir. Yapılan birçok araştırma, kayısının kabuğu ve çekirdeğinin kanser hücrelerini yok ettiğini göstermiştir. İşte sindirimi önemli ölçüde rahatlatan kayısının tüm faydaları...

- Kalp hastalıklarına birebir gelmesinin yanı sıra; kalp kaslarını güçlendirir, kalp ritim bozukluğu gibi rahatsızlıkları engeller.
- İçerdiği potasyum sayesinde kalp damarlarının tıkanmasını engeller.
- Baş ağrılarına karşı son derece iyi gelmektedir.
- İçerdiği zengin vitaminlerle birlikte kayısı, kemiklerin güçlenmesini destekler.
- Göz içerisindeki vitamin ve minerallerin dengesini sağlayarak katarakt ve retina bozukluğu gibi hastalıkların yaşanma ihtimalini azaltır.
- Karaciğerde ve ciltte yağ bezelerinin oluşumunu engeller.
- Kanın vücuda daha iyi pompalanmasını sağlar.
- Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir, kanserli hücrelere karşı vücudu korur.
- Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon riskini azaltır.

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