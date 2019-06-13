Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkiye'de ticari olarak kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ının, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'ine yakın kısmının Malatya'dan gerçekleştiğini belirtti. Ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısılarının yine Malatya'da yetiştirildiğini aktaran Baruş, kuru kayısı ihracatından geçen yıl elde edilen ihracat gelirinin 253 milyon 901 bin dolar seviyesinde olduğunu ve yaklaşık 50 bin ailenin de geçimini kayısıdan sağladığını kaydetti.

Kent ekonomisinde önemli paya sahip kayısı rekoltesinin başta üreticiler olmak üzere, ihracatçılar, kayısı üretiminde çalışan işçileri ve kent halkının tamamını ilgilendirdiğini vurgulayan Baruş,"Bu yıl ağaç başına ortalama 50 kilogram yaş kayısı üretimini baz alıyoruz. Bu yıl yaş kayısı üretiminin 391 bin 792 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yaş olarak tüketilecek kayısı 41 bin 122 ton, kurutmalığa ayrılacak miktar ise 350 bin 570 ton civarında. Bu 350 bin 570 ton yaş kayısından ise 87 bin 642 ton kuru kayısı elde edileceğini öngörüyoruz" dedi.