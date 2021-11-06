Kayısı yaprağının faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yenir mi?

Kayısı, gülgiller familyasından gelen orta boylu bir meyve ağacıdır. Kayısılar cevizden biraz iri boyuttadır ve turuncuya kaçan sarı renktedir. Cinsine göre yumuşak, sert, sulu, tatlı olabilir. Çekirdeği cinsine göre acı, tatlıdır. Kayısı ülkemizde en çok Malatya'da yetişir. Kayısının tatlısı, meyve suyu, reçeli ve marmelatı da yapılır.

Kayısı aynı zamanda yaprağıyla da dertlere derman olabiliyor.. Kayısı yaprağından yapılan çay ise zengin mineralleriyle vücudumuza doping etkisi yapıyor.

Havaların bir sıcak bir soğuk olmasıyla vücudumuzun tepkimeleri karşısında bazen dayanıksız kalabiliyoruz. Bunun içinde gıdayla takviyeler yaparak direncimizi bu zor günlerde ayakta tutabiliriz.. Ülkemizde bolca yetiştirilen kayısının yaprağından gelen şifayı sizler için derledik.. Şimdiden afiyet olsun...

Kayısı çayı nasıl yapılır?

Tencere içerisinde bir miktar suyu kaynattıktan sonra içerisine ekleyeceğiniz 2 tane kuru kayısı ekleyerek bekletin. Yaklaşık olarak 15 dakika bekledikten sonra kayısı çayınızı afiyetle tüketebilirsiniz.

Kayısı Yaprağının Faydaları

Yaprağından çay yapılır ve yararları şöyledir:

Metabolizmayı hızlandırır.

Kansere karşı savaşır.

Yüksek miktarda vitamin içerdiğinden ateşi düşürür.

Kansızlığa iyi gelir.

Bunun yanı sıra kayısı yaprağının çayı bir çok hastalığı önleyebilir.

Göz sağlığı için çok önemlidir.

Kemik güçlenmesine iyi gelir.

Kabızlığa iyi gelir.

Vitaminler bakımından çok zengindir.

Yaprağı fotosentez yaptığından oksijen verir.

Aktarlardan hem doğrudan yenebilir hem de yağ haline kolayca ulaşabileceğiniz kayısı çekirdeğini tüketmeye karar vermeden önceyse bilmeniz gereken çok ciddi konular bulunuyor. Çünkü kayısı çekirdeği, yukarıda saydığımız birçok faydasının yanında aslında vücuda ölüme dek varabilen ciddi zararlar da verebiliyor.

Kayısı çekirdeği yenir mi?

Kayısı çekirdeğini doktorunuza danışmadan asla ama asla tüketmemeniz gerektiğini de bilmelisiniz. Çünkü kayısı çekirdeğinin içinde bulunan laetril adlı maddenin, her ne kadar kanser önleyici bir madde olduğu söylense de buna dair tartışmalar hala devam ediyor ve bu maddenin aslında vücut için geri dönülemeyecek zararlar oluşturabileceği de söyleniyor.