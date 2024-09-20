Kayısı ile çekirdeği yüz güldürüyor

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, 2024 yılı Ağustos ayında 7 bin ton kuru kayısı, 430 tonun üzerinde ise kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilerek yaklaşık 38 milyon dolar gelir elde edildi.

“Kuru kayısı ihracatında 36 milyon doların üzerinde gelir elde edildi”

Depreme rağmen kayısının Malatya ekonomisine en fazla katma değer sağlayan ürün olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “ Yakın zamanda ilimizdeki kayısı hasadı sona erdi. Üretici ürünlerini depolara kaldırırken, bizlerde ise 1 Ağustos itibariyle yoğun bir şekilde ihracata başladık. Ağustos ayında da geçen yılın ortalamalarının üzerinde bir performans sergileyerek önemli bir miktarda ihracat gerçekleştirdik. Ağustos ayında toplamda 7 bin tonun üzerinde bir ihracatla toplamda 36 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmiş olduk. Eylül ayı itibariyle de ihracatımız devam ediyor“ dedi.

İnsan işgücü açısından sektörde sıkıntıların yaşandığını kaydeden Özcan, “Ağustos ayında 430 tonun üzerinde kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek 1 milyon 140 bin dolar gelir elde ettik. Kayısı çekirdeğinin önemli rakiplerinden bir tanesi bademde uygun olan fiyatlara rağmen kayısı çekirdeğinde de yoğun bir şekilde ihracatı devam ettiriyoruz. Hedefimiz 5 bin ton ihracat ile 10 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmek. Küresel ölçekte herhangi bir sorun yaşanmaması durumda bu hedefi tutturacağımıza inanıyoruz. Depremin ortaya çıkardığı olumsuzluklara rağmen şehirde gerçekleşen fiziki iyileşmelerle de birlikte kayısı ekonomik iyileşmede de önemli bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Kayısı çekirdeği ihracatında da kent ekonomisine büyük katkı sağlayarak ülke ekonomisinde de önemli bir yer edinmek için yoğun bir gayretle çalışıyoruz” diye konuştu.