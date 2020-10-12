  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayıp zihinsel engelli genci jandarma buldu
Yerel

Kayıp zihinsel engelli genci jandarma buldu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genci jandarma buldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:52:00 -
Kayıp zihinsel engelli genci jandarma buldu

İlçeye bağlı Çakırlı köyünde yaşayan 23 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Şahin, dün ormanlık alanda kayboldu. Yakınlarının jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma, komando ve AFAD ekipleri, termal özellikli drone kullanarak genci aramaya başladı. Jandarma ekipleri gece saatlerinde Keçiköy Yaylası’nda buldukları genci, ailesine teslim etti. Bu arada Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil
Dünya

Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada' dostluk değil, devlet ve halkın çıkarları vardır" dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
STSL
Spor

STSL

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül’de başladı. Sporseverler puan durumdan, fikstürü kadar pek çok konuyu merak ediy..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay