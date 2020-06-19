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Aktüel

Kayıp yaşlı kadından haber alınamıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:56:12 -
Kayıp yaşlı kadından haber alınamıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Paşa köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Alzheimer hastası Lalizer Çaylak dün evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Çaylak’ın kapısı kilitli olan evin penceresinden çıkarak uzaklaştığı düşünülüyor. Yakınlarının hayatından endişe ettiği yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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