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Yerel Kayıp yaşlı adamın cesedi, şoke eden bir yerde bulundu!
Yerel

Kayıp yaşlı adamın cesedi, şoke eden bir yerde bulundu!

Mersin'de 2 günden bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Yaşlı adamın küfürleşme nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:38:00 -
Kayıp yaşlı adamın cesedi, şoke eden bir yerde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Remzi Kuzal'dan 2 günden bu yana haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yaptığı araştırmalar neticesinde H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, kayıp şahsın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, zanlının polisteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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