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Aktüel Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
Aktüel

Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 01:07:03 -
Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adamın otomobiliyle 250 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ali K. (75) hafta sonu kısıtlamasını geçirmek için gittiği Ekinözü ilçesi kırsal Kabaktepe Mahallesi'nden sabah 46 VB 109 plakalı aracıyla ayrıldı. Yaşadığı Elbistan ilçesindeki evine dönmeyen Ali K'nin yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalar sonucu Ali K'nin kullandığı aracın Kabaktepe Mahallesi Çınarlı Mezrası yolunda 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Jandarmanın haber vermesi sonucu kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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