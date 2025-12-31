  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kayıp olarak aranıyorlardı! Ölü olarak bulundular
Yerel

Kayıp olarak aranıyorlardı! Ölü olarak bulundular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kayıp olarak aranıyorlardı! Ölü olarak bulundular

Rize’nin Fındıklı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 kişinin, yayla yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gürcüdüzü Yaylası’na gitmek üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

 

Dere yatağına düştü

İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek üzere geçtiğimiz gün sabah saatlerinde cipleriyle yola çıkan 47 yaşındaki sürücü Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, AKUT, Rize İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gürcüdüzü Yaylası yoluna yaklaşık 5 kilometre mesafede, uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düşen cip tespit edildi. Ekipler, araç içerisindeki Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Muhsin Aytemiz'in Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Yollar buz pistine döndü: Kazalar peş peşe geldi!
Yollar buz pistine döndü: Kazalar peş peşe geldi!

Yaşam

Yollar buz pistine döndü: Kazalar peş peşe geldi!

Sollama sırasında kabusu yaşadı! Islak zemin kazaya davetiye çıkardı
Sollama sırasında kabusu yaşadı! Islak zemin kazaya davetiye çıkardı

Yaşam

Sollama sırasında kabusu yaşadı! Islak zemin kazaya davetiye çıkardı

Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti
Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti

Yaşam

Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23