Kayıp olarak aranıyorlardı! Ölü olarak bulundular

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gürcüdüzü Yaylası’na gitmek üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

Dere yatağına düştü

İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek üzere geçtiğimiz gün sabah saatlerinde cipleriyle yola çıkan 47 yaşındaki sürücü Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, AKUT, Rize İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gürcüdüzü Yaylası yoluna yaklaşık 5 kilometre mesafede, uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düşen cip tespit edildi. Ekipler, araç içerisindeki Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Muhsin Aytemiz'in Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.