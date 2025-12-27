  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Denizli’de kayıp ihbarı yapılan 79 yaşındaki Alzheimer hastası adam yürütülen arama çalışmaları sırasında dere kenarında ölü bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Turan Gürsoy’dan acı haber geldi.

 

Ekipler seferber oldu

Olay, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şirinköy Mahallesi’nde ikamet eden Turan Gürsoy’a (79) ulaşamayan ailesi dün kayıp ihbarında bulundu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri bölgede Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlattı.

 

Dün akşam saatlerine sona eren arama kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde tekrar başladı. AFAD ekipleri arama çalışmaları sırasında Hisar Mahallesi’nde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan Gürsoy’un yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp balıkçı için bir yıl sonra gıyabi cenaze
Kayıp balıkçı için bir yıl sonra gıyabi cenaze

Yerel

Kayıp balıkçı için bir yıl sonra gıyabi cenaze

Meriç Nehri alarmı: 25 yaşındaki genç kayıp
Meriç Nehri alarmı: 25 yaşındaki genç kayıp

Yerel

Meriç Nehri alarmı: 25 yaşındaki genç kayıp

Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu
Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Yerel

Korkunç olay! 2 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Hakkari’de hafif ticari araç Zap Suyu’na yuvarlandı! 1 yaralı kurtarıldı, kayıplar aranıyor
Hakkari’de hafif ticari araç Zap Suyu’na yuvarlandı! 1 yaralı kurtarıldı, kayıplar aranıyor

Yaşam

Hakkari’de hafif ticari araç Zap Suyu’na yuvarlandı! 1 yaralı kurtarıldı, kayıplar aranıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Gündem

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aranmaya başlanırken kaçtığı Miami’de her gün Kur’an ve ayet paylaşmaya başlayan Acun Ilıcalı’nın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23