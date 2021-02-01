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Yerel Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:27:00 -
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde yaşayan Abasiyun ailesi bir süre önce, kızları Merve'nin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Merve'nin bulunması için çalışma başlattı.

Cansız bedeni apartta bulundu

Ekipler, çalışmalarını sürdürdükleri sırada dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair ihbar alındı. Bunun üzerine aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan genç kız ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemede cansız bedenin Merve Abasiyün'e ait olduğunu tespit etti.

Apart odasında polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Merve'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Otopsi işlemin ardından Merve'nin cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, Kuşburnu köyüne getirip toprağa verildi.

Polis ekipleri, Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

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