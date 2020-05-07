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Aktüel

Kayıp olarak aranan kadın ölü olarak bulundu

Tokat’ın Almus ilçesinde bir haftadır haber alınamayan Alzheimer hastası kadın ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:41:32 -
Kayıp olarak aranan kadın ölü olarak bulundu

Tokat’ın Almus ilçesinde bir haftadır haber alınamayan Alzheimer hastası kadın ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç’ı (53) arama çalışmaları 7 gündür devam ediyordu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de katıldığı çalışmalar köy yakınında bulunan dere kenarında yoğunlaştırıldı. JAK su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kadının cenazesi çalılıkların arasında cansız bedeni bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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