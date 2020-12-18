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Yerel Kayıp olan yaşlı adamdan sevindiren haber
Yerel

Kayıp olan yaşlı adamdan sevindiren haber

Elazığ'da kayıp olan 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, 24 saat sonra bulundu. Beyin tümörü olan şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:58:00 -
Kayıp olan yaşlı adamdan sevindiren haber

Edinilen bilgiye göre, dün Elazığ merkeze bağlı Yemişlik Köyünde yaşayan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, sabah saatlerinde Elazığ'a gelerek kuaförlük yapan oğlu Engin Gündoğdu'ya tıraş oldu. Traş olduktan sonra ‘köye gidiyorum’ diyerek ayrılan Gündoğdu’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ve polise bildirdi.

Beyninde tümör olduğu bildirilen Gündoğdu'yu bulmak için yakınları ve güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bu sabah saatlerinde bir kişi, Elazığ- Diyarbakır karayolu 27'inci kilometresinde Kuyulu köprüsünde yaşlı bir adamı görerek şüphelendi. Yanına gittiği yaşlı adamın Adil Gündoğdu olduğunu öğrenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı alarak sağlık kontrolünden geçirtip, ailesine götürdü.

Aile, Gündoğdu'nun bulunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

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