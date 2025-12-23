Kayıp öğretmenden acı haber: Cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu

Eskişehir'de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

50 kişilik arama kurtarma ekibine dahil olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa adam ekipleri 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedenini Porsuk Çayı’nda buldu. Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.