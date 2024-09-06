Kayıp Narin Güran ile ilgili şok detay! Bütün sır orada

Narin'in ortadan kaybolmasının ardından arama çalışmaları devam ederken yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Narin'in kaybolduğu saatlerde amcasının tam olarak nerede olduğu şüphe uyandırırken bütün sır aradaki 43 dakikada gizli.

iyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, sırra kadem bastı. Aile sessiz, arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50’de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47’de görüldü. 19.30’da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

43 dakikalık sır perdesi

Narin’in akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59’da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı. Narin ile görüntüsü 18.47’de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı. İşte 21 Ağustos günü yaşananlar...

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran’ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin’i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.

EN SON 18.47’DE GÖRÜLDÜ

17.50: Narin büyük amcası Hüseyin’in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü.

18.47: Arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin’le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin’e “Oyun oynayalım” dedi. Narin ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oradan ayrıldı.

18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli Amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti.

19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.

AMCANIN ŞÜPHELİ GİDİŞİ

Aramaların 13. gününde ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kasten öldürme’den tutuklanan amca Salim Güran, ifadesinde olay günü saat 16.50 ile 19.00 arasındaki köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamadı. Kamera kayıtları ve ifadelere göre Narin en son 18.47’de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59’da bölgede arabasıyla kameralara takılmıştı. Sorulara “Hatırlamıyorum” şeklinde cevaplar verdi. Telefonunu neden kapattığına dair cevapları da çelişkili bulundu. Arabasında yapılan incelemede Narin’in DNA profiline rastlanmıştı. Ancak bu bulguların kan, tükürük veya kusmuk olup olmadığı tespit edilemedi. Tutuklu amcanın telefonunda silinen kayıtların geri getirilmesi için de özel bir yazılım kullanılıyor.

ÖZEL EKİP DİDİK DİDİK ARIYOR

Küçük kızın kaybolmasının ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

11 DÖNÜM TARANDI

Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda da arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Mahallenin etrafı 8 kez tarandı.

MEZARLIKTA ARANDI

Ekipler önceki gün Narin’i mahalle mezarlığında da aradı. Bu aramaların görüntüleri, küçük kızdan iyi haberlerin umutlarını biraz daha yaraladı. Ekipler, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla aramalar yaptı.