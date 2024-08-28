Kayıp Narin günlerdir aranıyor! Şüphelinin kolunda diş izi detayı...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra haber alınamayan Narin Güran'ın kaybı üzerinden 8 gün geçti. Narin'i arama çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ederken, ekipler gelen her ihbarı değerlendiriyor. Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntülerinde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği görüldü. Kayıp Narin her yerde aranırken anne Yüksel Güran, kimsenin bilmediği o detayı açıkladı.

Tümgeneral Selçuk Yıldırım da soruşturmada son gelindiğini açıkladıktan sonra 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden diş izi çıktı. İşte detaylar...

KAYALARIN ÜZERİNDE KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ

Narin'den bir iz arayan ekipler evinin yakınında bulunan kayaların üzerinde kan lekeleri tespit etti. Yapılan DNA testi sonucunda kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Narin'in annesi de kızından gelecek iyi haberi bekliyor. Yüksel Güran geçtiğimiz günlerde "Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar" demişti. Show TV'de Didem Arslan'ın programına katılan Narin'in annesi "Bizden şüphelenirler diye söylemedim" diyerek daha önce bilinmeyen bir detayı açıkladı:

"Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı."

ŞÜPHELİNİN KOLUNDA DİŞ İZİNE RASTLANDI

Odatv'nin haberine göre, ilk olarak 8 kişi gözaltına alındı, 7 kişi serbest bırakıldı. Gözaltında kalan bir kişinin kolunda diş izine rastlanıldı. İfadesi alınan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs, "İzi kendim yaptım" dedi. Bunun üzerine Patoloji örneği alındı ve sonuçları bekleniyor. Öte yandan küçük Narin soruşturmasının cuma gününe kadar tamamlanması ve Narin'in bulunması bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'ÇEMBER GİDEREK DARALDI'

Öte yandan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum.

Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.

Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."