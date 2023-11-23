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Aktüel Kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaş yaralandı!
Aktüel

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaş yaralandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 16:03:00 -
Kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaş yaralandı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç, kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isterken yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Limanı’nda yaşandı. Y.D. isimli genç tekerlekli sandalyesi ile limana girdiği sırada halatı fark etmeyince yere düştü. Gencin imdadına sağlık ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan Y.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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