Kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaş yaralandı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç, kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isterken yaralandı.
Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes
Meral Akşener kayıp para skandalı ve taciz rezaletinin üzerini örtmeye çalışıyor! Tacizi 'iyi' saklamış
Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç, kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isterken yaralandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23