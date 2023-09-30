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Yerel Kayıp motosikletli, uçurumda ölü bulundu
Yerel

Kayıp motosikletli, uçurumda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 15:00:00 -
Kayıp motosikletli, uçurumda ölü bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan motosiklet sürücüsü Cem Hepdeniz (56), uçurumda ölü bulundu. Hepdeniz'in motosikletiyle uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 kara yolu 2'nci kilometresi Menteşe-Marmaris istikametinde, yolun sağındaki uçurumda, sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği Cem Hepdeniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu arada, motosikletiyle uçuruma yuvarlandığı belirlenen Hepdeniz'den haber alınamayan yakınlarının dün akşam saatlerinde polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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