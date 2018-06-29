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Kayıp minik Leyla ile ilgili dikkat çeken açıklama

Ağrı'da Ramazan bayramının birinci günü kaybolan minik Leyla ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında AFAD'tan bir açıklama geldi.

29 Haziran 2018 Cuma 16:56
Kayıp minik Leyla ile ilgili dikkat çeken açıklama

Leyla Aydemir’i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 16. güne girildi.

Bölgedeki araziyi tarama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" dedi.  

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz.  Ağrı Valiliğinden  yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:56
  1. Van
  2. Ağrı
  3. AFAD
  4. leyla
  5. Leyla Aydemir

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet5 sa önce
    Kaçırılmış olsa korkar bırakırlardı tabii bu kaçıran kişinin ahlakına düşüncesine bağlı İnşallah bulunur keşke her köyün giriş ve çıkışlarına hatta bütün yol güzer gahlarına gecegörüş özelliğide olan 24 saatkayıt yapan kameralar konsa ve bunu devlet çok ciddi uygulasa çok güzel sonuçlar alınırdı
  • eminemin7 sa önce
    Bu köy nasıl bir yer acaba? mesela yol güzergahı mı, yabancı araçların sürekli geçtiği bir köy mü? birileri arabaya alıp 300-500 km uzaklaştıysa nasıl bulunur. eğer köy kenar bir yerdeyse, güzergah değilse fert fert takibe mi alınıyor
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