Kayıp kızdan 72 gündür haber alınamıyor! Annesi açıklama yaptı

Antalya’da 72 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva için son görüldüğü alanda havadan ve karadan arama çalışması tekrar başlatıldı.

Bir süredir Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva, 9 Mayıs günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan, annesi Saltanat Orynbayeva’yla birlikte yaşadığı evden ayrıldı.

Bir gün sonrasında cep telefonu kapanan 21 yaşındaki kızın annesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı.

Polis son görüntülere ulaştı

Arailym Orynbayeva'nın evden çıktıktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kızın evden çıkışı ve ardından caddede sakin bir şekilde yürüdüğü gözleniyor. Maske taktığı görülen genç kızın yanında ise sadece sırt çantası bulunuyor.

Daha önce evine yakın kısımdaki dağlık alanda aranan genç kız için bugün de arama çalışması başlatıldı. Son olarak görgü tanıklarının Hurma Çayır Mezarlığı bölgesinden dağlık alana çıktığı beyanı üzerine bu sabah bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve polis ekipleri geldi.

Kadavra köpeği de aramalara katıldı

Ekipler üç gruba ayrılarak mezarlık yolundan dağa çıkan patika ve ormanlık alan içerisinde arama çalışmalarına başladı. Bölge drone’la havadan, Melo isimli kadavra arama köpeğiyle de karadan tarandı. Yaklaşık 2.5 saatlik arama çalışması sonucu genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Anne kızı arıyor

Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın annesi Saltanat Orynbayeva, kızının son görüldüğü alana gelerek gözyaşı döktü.