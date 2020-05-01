  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:02:47 -
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.


Tunceli’de 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak’tan itibaren kendisinden haber alınamamıştı. Kentte güvenlik güçlerinin yaptığı kapsamlı çalışmada genç kızın Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde otur vaziyette dururken araç içi kamerasına görüntüsü yansımıştı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlayan ve uzun süredir devam eden çalışmalar bugün de sürdü. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma arama kurtarma, emniyet ve AFAD ekipleri katılıyor. Çalışmalar kapsamında baraj gölü boyunca botlarla arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polislerde işaretlenen alanlara dalış gerçekleştirdi.


Çalışmaları, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku da takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı