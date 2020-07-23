Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları AA ekibince havadan görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 201 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları ve bu kapsamda kısmen boşaltılacak Uzunçayır Barış Gölü'ndeki su tahliyesi işlemi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla 201 gün önce başlatılan ve devletin tüm imkanları seferber ettiği arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra AFAD ekiplerince zaman zaman Uzunçayır Baraj Gölü ile göle su sağlayan Dinar deresinin Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde yoğunlaştırılan çalışmalar, ekiplerce botlarla sürdürülüyor.

Ekiplerin birçok teknik imkanı da kullandığı çalışmalar çerçevesinde, Doku'nun en son görüldüğü viyadük çevresindeki suyun çekilmesi için kısmen tahliye edilecek Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye işlemi de devam ediyor.

Barajdaki 3 tribünden yapılan su tahliyesiyle baraj gölündeki su seviyesi 2 metre düştü.

Tunceli AFAD ekipleri su seviyesinde yaşanan düşüş ile baraj gölü yüzeyi ve kıyısındaki arama çalışmalarını sıklaştırdı.

Ancak arama çalışmalarında genç kıza ulaşılamadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.