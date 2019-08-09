Kayıp genç ablasının yanında çıktı

Eskişehir’de iki gün önce evden ayrılarak bir daha geri dönmeyen ve jandarmanın yanı sıra arama kurtarma ekiplerini ekipleri harekete geçiren gencin ablasının yanında olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan geçici işçi çadırları bölgesinde ikamet eden 15 yaşındaki M.Y.E., geçen çarşamba günü yanına kimliğini de alarak dışarı çıktı. Saatlerce gençten haber alamayan ve telefonu da kapalı olan gencin kaybolduğu yönünde ekiplere bilgi verildi. Jandarma ekipleri bölgede bir süre arama yaparken, gencin bulunamaması üzerine bölgeye DAK ve AFAD ekipleri de gönderildi. Arama-kurtarmaköpekleriyle birlikte kaybolduğu düşünülen alanda çalışma yapan ekipler, 15 yaşındaki M.Y.E.’ye dair buluntuya rastlayamadı. Gencin bölgede bulunan sulama kanalına düştüğü ihtimalleri üzerinde de durulurken çalışmalara da hız verildi. Ekipler dün gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah saatlerinde gelen haber ise herkesin yüreğine su serpti. Evden ayrılarak 2 gün boyunca haber alınamayan gencin ablasında olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.