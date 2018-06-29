Kayıp Eylül olayında tutuklanan şahıs bakın kim çıktı

Ankara Polatlı’da 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’yı arama-kurtarma çalışmaları dün de devam etti, ancak yine bir sonuç alınamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yağlıkara ailesinin evinin hemen yakınındaki bir bölgede bulunan okulda kamp kurulurken, köy içerisindeki camiden mahalle sakinlerine, “Evlerinizin çevresinde ve su kuyularında arama yapın” anonsları yapıldı. Bu arada aracında ve üzerinde Eylül’e ait olduğu değerlendirilen kan izleri bulunan tutuklu Uğur K.’nın eşinin de ifadesine başvuruldu.

CAMİDEN ANONS

İçişleri Bakanlığı, Ankara Polatlı’da 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara (8) olayının ‘aydınlatıldığını’ açıklamış, tutuklanan Uğur K.’dan elde edilen kan izleriyle Eylül’ün ailesinden alınan DNA kayıtlarının örtüştüğü tespit edilmişti. İl Jandarma Komutanlığı, emniyet güçleri ve AFAD ekiplerince Uzunbeyli köyünde aramalara devam edildi. Küçük Eylül’ün amcası Ahmet Yağlıkara, Milliyet’e yaptığı açıklamada, tutuklanan Uğur K. için, “Uzaktan akrabımızdı. Çocuklarımızla çocukları hep birlikte büyüdü. Yeğenlerim, çocuklarım Uğur’u çok severdi. Burada bizim haneden çok akraba bulunuyor. Genellikle birlikte büyüyen insanlar. Soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah yeğenime sağ salim kavuşurum” dedi. Uğur K.’nin akrabaları ve komşuları, fazla alkol kullandığını ve annesi Huriye K. ile hiç anlaşamadığını anlattı. Annesiyle aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı sık sık tartıştığı belirtilen Uğur K.’nın anne-babasının 1 yaşındayken ayrıldığı öğrenildi. Dedesi ve annesiyle birlikte yaşadığı bildirilen Uğur K.’nin babasını ilk kez 12 yaşında gördüğü kaydedildi.

Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara ise, “Uğur K.’nın eşinin de ifadesi istenildi. Yeni doğum yapmıştı” dedi. Uğur K.’nın eşinin 6 ay önce bir erkek çocuk dünyaya getirdiği öğrenildi. Eylül’ün, Uğur K. ile birlikte gördüğü iddia edilen kadının sorgusu da sürüyor. Ankara Valisi Ercan Topaca, Eylül Yağlıkara’nın kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Soruşturma devam ediyor. Fazla detay vermemiz doğru olmaz” dedi.

KOMUTAN GÖREVDE

Arama çalışmalarında görevli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bacak’ın mayıs ayı atamalarında Tunceli Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na tayini çıktı. Bugün itibarıyla bulunduğu görevinden ayrılması gereken Aydın Bacak’ın görev süresi, konunun hassasiyeti nedeniyle olay tamamen aydınlatılana kadar İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzatıldı.