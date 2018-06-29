Kayıp Eylül olayında korkunç detay! Bunu da yapmış

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K.tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.



Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Bu arada, Uğur .'nin, geçen hafta bugün kaybolan Eylül'ü arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan zanlının akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği ifade edildi. Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Öte yandan, Yağlıkara ailesinin ve yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Kızım bir haftadır yok, halen bulunamadı. Devletimize güveniyoruz, yavrumu öyle ya da böyle getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu caniler bulunsun. Umudum var, yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı verdi, bir daha verecek inşallah. Ona eminim" dedi.

AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışmalarını yürüttükleri ifade edildi.