0553 313 94 23

Kayıp Eylül olayında korkunç detay! Bunu da yapmış

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan Uğur K.’nın, aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

29 Haziran 2018 Cuma 15:00
Kayıp Eylül olayında korkunç detay! Bunu da yapmış

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K.tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.


Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Bu arada, Uğur .'nin, geçen hafta bugün kaybolan Eylül'ü arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan zanlının akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği ifade edildi. Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Öte yandan, Yağlıkara ailesinin ve yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Kızım bir haftadır yok, halen bulunamadı. Devletimize güveniyoruz, yavrumu öyle ya da böyle getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu caniler bulunsun. Umudum var, yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı verdi, bir daha verecek inşallah. Ona eminim" dedi.

AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışmalarını yürüttükleri ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:00
  1. Bursa
  2. kayıp eylül

YORUM YAZ

  • meçulmeçul9 sa önce
    İDAM ŞART EY DEVLET BÜYÜKLERİ SİZ BUNU GETİREMİYORSANIZ BIRAKIN DEVLET YÖNETMEYİ ALLAHIN KANUNUNU UYGULAYIN SİZİN KULLANDIĞIN KURALLAR İŞE YARAMAZZZZ
  • turanturan7 sa önce
    şunu anlıyamadım şu ülkenin basınında delil var neden böyle yaratıkların yüzü kapatılıyor.hırsızların uyuşturucu satıcıların tecavüzcülerin.yüzleri gizleniyor.ayıpmı oluyor acaba
  • mtmt9 sa önce
    İdam cezası şart !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
  1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  8. İstanbul lise taban puanları 2018..
  9. Ankara liseleri taban puanları..
  10. Yerli Yörük sahneye çıktı
  11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  13. Fatih Portakal böyle veda etti
  14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  15. Mantı tarifi
  16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
  18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
  19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
  20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak