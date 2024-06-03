Kayıp çocuktan çok acı haber

Olay saat 14.30 sıralarında, İzmir'in Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi 25 sokakta bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Denizcilik Bölümü'nde okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak'tan dünden beri haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak'ı kendi imkanlarıyla da arayan aile bireyleri, evlerinin 400 metre yakınındaki bir apartmanın kapalı otoparkında çocuğu yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Dünden beri kayıp olarak aradıkları oğullarının cansız bedenini bulan aile sakinleri, hayatını kaybeden Kaynak için gözyaşlarına boğuldu. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a götürülen oğlunun tabutuna sarılan annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Öte yandan olay yerinde yapılan ilk incelemede, Hasan Hüseyin Kaynak'ın vücudunda morluklar olduğu, talihsiz gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.