Kayıp çocukları bulan robot çalışması patent aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan Dr. Emre Avuçlu’nun, “GPS ile Konum Tespiti ve Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma Yapabilen Robot” konulu çalışması, patent aldı.

Gerekli başvuruların ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun projeyi incelediğini ve değerlendirme sürecinin yaklaşık 3,5 yıl sürdüğünü ifade eden Dr. Emre Avuçlu, geliştirdikleri robotun, birçok işlevi yapabilen donanım ve yazılım kısımlarından oluştuğunu ve hedef kişinin konumunu otomatik olarak belirleyebildiğini vurguladı. Buluşun, görüntü işleme tekniklerini kullanarak, merkezi bilgisayar ile eş zamanlı haberleşebilen bir teknikle çalıştığına değinen Dr. Avuçlu, “Dış dünyadaki koşullarda rahat bir şekilde işleyebilen sistem, kablosuz erişim teknolojileri vasıtasıyla merkezi bilgisayar ile veri iletişiminde bulunuyor. Güneş enerjisi ile şarj olabilen robot, gerektiğinde geliştirilen mobil yazılım sayesinde istenilen kişilere otomatik olarak SMS ile bildirim yapabiliyor ve GPS uydularının gönderdiği verilerin yazılım ile işlenmesi sayesinde de, istenilen kişilerin konumunu otomatik olarak bildirebiliyor” dedi.

Dr. Emre Avuçlu, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Başçiftçi’nin de içinde bulunduğu çalışmanın, doğal afetler başta olmak üzere, çeşitli şekillerde kaybolmuş kişileri bulmak gibi farklı sosyal problemlere çözüm getireceğini de kaydetti.