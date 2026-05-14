Kayıp çocuk saatlerce arandı! Ölü olarak bulundu
Kayıp çocuk saatlerce arandı! Ölü olarak bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, saatler süren aramanın ardından evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolan küçük çocuktan gelen acı haber, ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde öğle saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt için başlatılan arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.

 

İddiaya göre evinin önünde oyun oynayan Miraç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede yaptığı ilk aramalarda çocuğa ulaşılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu.

 

Aile bireyleri evin çevresinde yaptıkları aramada Miraç’ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, aile bireyleri ve vatandaşların da desteğiyle Miraç için arama çalışması başlattı.

 

11 SAAT SONRA EVİN DAMINDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Saatler süren çalışmalarda 5 yaşındaki çocuğun gidebileceği uzaklıktaki bölgeleri karış karış tarayan ekipler, Miraç’ı saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

İlk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

