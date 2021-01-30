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Yaşam Kayıp, çalıntı, ehliyet ücreti ve kaybetme cezası ne kadar 2021?
Yaşam

Kayıp, çalıntı, ehliyet ücreti ve kaybetme cezası ne kadar 2021?

Sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar şahsi kartı için kaybetmemeye, çalınmamasına veya yıpranmamasına dikkat etmesi gerekir. Aksi durumda ehliyetin yenilenmesi için ekstra harç ve katılım payı verilmek zorundadır. Vatandaşlar, yeni yıla girilmesiyle birlikte şahsi kartın kaybolması, çalınması durumlarında yenileme ücreti için ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, kayıp, çalıntı, ehliyet ücreti ve kaybetme cezası ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:47:00 -
Kayıp, çalıntı, ehliyet ücreti ve kaybetme cezası ne kadar 2021?

Sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar şahsi kartı için kaybetmemeye, çalınmamasına veya yıpranmamasına dikkat etmesi gerekir. Aksi bir durumda vatandaş, ehliyetinin yenilenmesi için ekstra harç ve katılım payı vermek zorundadır.

Kayıp, çalıntı, ehliyet ücreti ve kaybetme cezası ne kadar 2021?

Ehliyeti kaybolmuş veya çalınmış olan vatandaşın tekrar çıkartması için belli başlı bir ücret ödemesi gerekir. Ayrıca yeni çipli ehliyet kaybedenler bu durumdan daha zararlı çıkmaktadır. Yeni çipli sürücü belgesi kaybedenler 225 TL kadar ödeme yapmak zorundadır. Değerli kâğıt bedeli 45 TL ve vakıf bedeli olmak üzere toplam 270 TL ödeme alınmaktadır.

Yeni ehliyet başvurusu nasıl nereden, yapılır?

ALO 199 çağrı merkezini arayarak veya Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni ehliyet için başvuruda bulunabilirsiniz.

 

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