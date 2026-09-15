Kayıp Büşra bebeğin annesinden yeni iddia: "Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı"

Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı, 14 Eylül'de ifadesini değiştirerek bebeğin, kendisi gibi gözaltında bulunan babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp kırsal araziye bırakıldığını iddia etti. İfadenin ardından soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyen Elif Balıkçı, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Divriği'nin Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda küçük Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürmüştü.

Annenin işaret ettiği taşlık arazide iz bulunamadı

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, arama faaliyetleri annenin işaret ettiği taşlık bölgeye kaydırıldı.

Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı. Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekipler 15 Eylül'de de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 10 şüphelinin adliyeye sevki bekleniyor

Suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı ve diğer şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri de sürüyor. Gözaltındaki Yusuf Balıkçı, Elif Balıkçı, K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin sorgu işlemleri sonrası gün içinde Divriği Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Ailenin diğer 4 çocuğu — Valilik açıklamasına göre 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu 2 kız ve 2 erkek — Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda devlet koruması altına alındı.

Valilik: "Tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir"

Valilik, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, olayın ihbarı üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla derhal soruşturma başlatıldığını ve aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma kapsamının genişletildiğini bildirdi. Açıklamada, bebeğin "öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dahil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adli sürecin selameti açısından, yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar dışında kamuoyunda yer alan bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesinin önem arz ettiği belirtildi.