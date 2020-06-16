Kayıp Ayşe Altuntaş olayında 3 gözaltı

Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş ile Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklama olayla ilgili emniyet güçlerinin 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş’ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı.

Gece operasyonu ile 3 gözaltı

Müge Anlı’nın canlı yayında yaptığı açıklamaya göreİstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, M.T.’yi gözaltına aldı. Müge Anlı, cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek, 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.