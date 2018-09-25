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Kayıp avukat ağaca asılmış halde bulundu!

Karabük'te, 1 haftadır haber alınamayan avukat Metin C. (53) iple ağaca asılı şekilde bulundu. İntihar ettiği düşünülen avukatın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

25 Eylül 2018 Salı 09:46
Kayıp avukat ağaca asılmış halde bulundu!

Karabük Barosu'na kayıtlı avukat Metin C., Şirinevler Mahallesi'ndeki evine geçen pazartesi günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen avukat ve otomobili bulunamadı.

Karabük'ü ilçesi Ovacık'a bağlayan yol üzerinde Bürnük Köyü mevkiinde patika yoldan traktörü ile geçen bir vatandaş otomobili görüp jandarmayı aradı.

Gelen ekipler, otomobile yakın bir mesafedeki ağaçta Metin C.'nin iple asılı cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 2 çocuk babası Metin C.'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan Metin C.'nin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Avukat Metin C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:46
  1. Karabük
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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